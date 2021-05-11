Уже совсем скоро. Во Владивостоке выбрали место и время проведения второго этапа фестиваля «В_город»

Во Владивостоке желающих приглашают принять участие во 2-ом этапе популярного фестиваля. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Во Владивостоке успешно завершился 1-ый этап фестиваля «В_город». Организатором масштабного культурного события, уже полюбившегося горожанам, выступила «Дирекция общественных пространств города Владивостока» в партнерстве с командой CREATIVESPOT. Проект, вовлекающий местный жителей в активные мероприятия прямо на улицах и позволяющий талантливым ребятам заявить о себе, решено продлить.

Первый в этом году фестиваль «В_город» с размахом прошел на участке от улицы Пограничной до набережной Спортивной гавани.

– Уверен, это только начало, и мы сможем реализовать еще много замечательных идей в рамках проекта. Фестиваль сразу пришелся по душе людям, которые хотят услышать хорошую музыку и увидеть интересные творческие номера, а для представителей творческих профессий и начинающих артистов это замечательная площадка завить о себе, – отметил глава Владивостока Олег Гуменюк.

Олег Гуменюк посетил фестиваль «В_город». Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

В качестве площадки для второго этапа интересного фестиваля организаторы также выбрали центр города. Уличный праздник состоится в последнюю неделю мая.

Несмотря на сюрпризы небесной канцелярии, проект получился, за что говорим большое спасибо всем его участникам – музыкантам и предпринимателям. Один концерт смогли провести даже онлайн. А уникальность проекта в том, что здесь не тратятся бюджетные средства – все коллективы выступают совершенно бесплатно. Наша задача – лишь предоставить им площадку. Вновь мы встретимся в рамках проекта «В_город» уже 22 мая – фестиваль пройдет на улице Светланской в районе гостиницы «Версаль», – рассказал руководитель МАУ «Дирекция общественных пространств города Владивостока» Салават Галиев.

Как отметил специалист, организаторы всегда рады новым инициативам. Все, кто хочет принять участие в предстоящем фестивале, могут обращаться в официальные аккаунты администрации города и Дирекции общественных пространств в соцсетях. Все заявки обязательно рассмотрят.

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