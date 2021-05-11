Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 мая 2021 11:55

Борис Кубай предсказал «ультраполярное вторжение» в Приморье

Погода в первой декаде была крайне изменчивой, главный синоптик рассказал, что будет дальше
Кристина ГРИНКристина ГРИН
КомментироватьОставить комментарий
Кубай рассказал, что за загадочное «ультраполярное вторжение».

Кубай рассказал, что за загадочное «ультраполярное вторжение».

Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Май оказался еще той натурой. Первая десятидневка месяца была крайне неустойчивой: то в Приморье было солнечно и по-летнему тепло, то край охватывали дожди и холод. Что же приготовил последний весенний месяц дальше?

- Во второй декаде мая Приморский край все больше и больше будет ощущать дыхание холодного Охотского моря. Буквально через день — два над территорией Приморья ожидается прохождение атмосферных фронтов с небольшими и умеренными дождями. Температурный фон на побережье не будет превышать 10 градусов тепла, за исключением, пожалуй, воскресенья, 16 мая, когда солнечный день достаточно прогреет землю, - рассказывает Борис Кубай, глава «Примгидромета».

По данным главного синоптика края, в континентальной части региона температуры воздуха будут колебаться в пределах +12 +25 градусов. Вместе с тем, после 15 мая в крае не исключают вероятность «ультраполярного вторжения».

- Это когда над северной частью Охотского моря образуется холодный антициклон, который направится на юго-запад в сторону Приморья. При этом на востоке и южном побережье будет довольно прохладно, а в западных и центральных районах будет по-летнему тепло, - резюмировал Кубай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дождь, ветер и серьезное похолодание: синоптики назвали дату затяжного ухудшения погоды во Владивостоке

По данным специалистов, тучи разгонятся лишь в воскресенье (подробнее..)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14