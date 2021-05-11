Борис Кубай предсказал «ультраполярное вторжение» в Приморье

Кубай рассказал, что за загадочное «ультраполярное вторжение». Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Май оказался еще той натурой. Первая десятидневка месяца была крайне неустойчивой: то в Приморье было солнечно и по-летнему тепло, то край охватывали дожди и холод. Что же приготовил последний весенний месяц дальше?

- Во второй декаде мая Приморский край все больше и больше будет ощущать дыхание холодного Охотского моря. Буквально через день — два над территорией Приморья ожидается прохождение атмосферных фронтов с небольшими и умеренными дождями. Температурный фон на побережье не будет превышать 10 градусов тепла, за исключением, пожалуй, воскресенья, 16 мая, когда солнечный день достаточно прогреет землю, - рассказывает Борис Кубай, глава «Примгидромета».

По данным главного синоптика края, в континентальной части региона температуры воздуха будут колебаться в пределах +12 +25 градусов. Вместе с тем, после 15 мая в крае не исключают вероятность «ультраполярного вторжения».

- Это когда над северной частью Охотского моря образуется холодный антициклон, который направится на юго-запад в сторону Приморья. При этом на востоке и южном побережье будет довольно прохладно, а в западных и центральных районах будет по-летнему тепло, - резюмировал Кубай.

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По данным специалистов, тучи разгонятся лишь в воскресенье (подробнее..)

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