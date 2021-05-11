Думали, что помирились, а оказалось…Окровавленный нож, один труп и одна возлюбленная – СК Приморья расследует убийство

Решается вопрос о том, чтобы заключить даму под стражу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Случилось все 9 мая, когда в квартире по улице Авиаторов в поселке Новонежино нашли тело 33-летнего мужчины. Криминалисты резюмировали – смерть насильственная. Этому свидетельствуют колото-резанные раны в области грудной клетки. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье: «Убийство». Примечательно, что по подозрению в совершении преступления оперативники задержали 39-летнюю сожительницу убитого.

- По версии следствия, вечером 9 мая 2021 года в квартире дома по месту проживания потерпевшего и подозреваемой между ними возникла ссора. Вскоре конфликт был исчерпан, однако спустя время женщина взяла нож и нанесла им удар в область грудной клетки потерпевшего. От полученных повреждений потерпевший скончался, - сообщили в СУ СК России по Приморскому краю.

В ведомстве отмечают, что орудие преступление уже изъяли. Сейчас сотрудники СК допрашивают свидетелей. Стоит отметить, что в ближайшее время будет решен вопрос о том, чтобы заключить даму под стражу.

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