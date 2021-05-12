Завершены поиски без вести пропавшего 16-летнего Максима Митина из Приморья

Максим пропал 30 апреля. Фото: pixabay.com

16-летний Максим Митин из села Покровка пропал 30 апреля 2021 года. Он просто ушел из ПСШИ и не вернулся. О его местонахождении никому ничего не было известно. Никто не знал, все ли с ним в порядке. В итоге к делу подключились волонтеры «Примпоиска». Они разместили информацию о пропаже мальчика в сети, опубликовав фотографию Максима и его приметы.

- Его рост 170 сантиметров, он худощавого телосложения, у него светлые волосы, короткая стрижка и зеленые глаза. В день пропажи он был одет в голубой спортивный костюм и черные кроссовки, - указали активисты на своей странице в сети.

Спустя почти 2 недели волонтеры сообщили о том, что поиски без вести пропавшего 16-летнего Максима завершены. К счастью, повод для этого радостный – подростка нашли живым и невредимым. Волонтеры благодарят всех неравнодушных горожан за оказанную помощь.

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