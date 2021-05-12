«Нет сил терпеть этот беспредел»: парковка у поликлиники на Луговой превратила улицу в машинный хаос

Фото вызвало бурный резонанс в сети. Фото: instagram/dpskontrol_125rus

Занятный пост появился на просторах приморских групп в сети. На этот раз в центре внимания оказалась стихийная парковка, а точнее то, во что она превратила улицу во Владивостоке. Приморцы негодуют, вот и решили обратиться к интернету, чтобы найти правду.

- Нет сил терпеть этот беспредел около поликлиники № 3 (Луговая 53). Запаркован тротуар и дорога сузилась. Стали колом, и так каждый день. Нужны леера вдоль тротуара, знаки, разметка и паркон, - написал автор поста.

На сообщение тут же отреагировали десятки жителей Приморья. Они писали в комментариях, что поддерживают автора и не понимают, как такое явление может существовать в 2021 году. Вместе с тем, приморцы с удовольствием делились своими предложениями о том, как можно избавиться от этой проблемы раз и навсегда. Однако мнения разделились, если одни считали необходимым создание в той местности парковочных мест, другие, напротив, решили, что лучше отказаться от машины и ехать в поликлинику на общественном транспорте.

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