«Распылил баллончик в салон»: в Приморье раздосадованный автомобилист напал на водителя автобуса

Ситуация на дороге шокировала пассажиров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пассажиры автобуса №15 в Артеме стали невольными участниками конфликта, разыгравшегося на дороге. Как уверяют очевидцы, спор между водителями принял весьма необычный поворот. От выяснения на повышенных тонах, кто и кого не пропустил, один из участников дорожного движения перешел к атаке.

– Моя мама с моей дочерью возвращались домой на маршруте №15. В районе школы №19 на Кирова, автобус догнала темная машина и у водителей начался спор. В итоге водитель темной машины достал перцовый баллончик и начал распылять в сторону водителя. Естественно, все это полетело в салон, в том числе маленькие дети. Надеюсь, этот «недочеловек» прочитает и представит, к каким последствиям привел, и к каким мог бы привести его идиотский поступок, – поделилась в социальных сетях раздосадованная местная жительница.

Стоит отметить, что конфликты на дороге в Приморье происходят довольно часто. Так, во Владивостоке пассажиры сняли на видео драку пассажиров и водителя автобуса. А в Артеме в борьба за парковку закончилась дракой сотрудника МЧС и "инвалида".

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