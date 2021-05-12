За работу сверхурочно жителю Приморья удалось добиться доплаты в 100 тысяч рублей

Правда, не обошлось без вмешательства прокуратуры. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Житель Пограничного района Приморья обратился в прокуратуру с жалобой на сельскохозяйственную компанию, в которой он работал. Мужчина сообщил о том, что он не получил заслуженной за переработку заработной платы. Сотрудники надзорного ведомства инициировали на основании сообщения проверку. Оказалось, что жалоба имеет обоснование.

- Мужчина трудился в организации подсобным рабочим. На протяжении 2019 и 2020 годов осуществлял трудовую деятельность в выходные, праздничные дни и сверхурочно. Однако оплата труда за «переработку» в полном объеме работодателем не произведена, в связи с чем перед работником образовался долг в размере более 100 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В итоге в адрес работодателя было вынесено преставление, а бухгалтер компании привлечена к дисциплинарной ответственности. Более того, экс-директора юридического лица выплатят по 10 тысяч рублей административного штрафа.

И, конечно же, трудовые обязанности заявителя были восстановлены – ему заплатили задолженность в 100 тысяч рублей.

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