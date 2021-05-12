Переход от слов к делу

Подрядчики отремонтируют не только ступени на переходах, но и восстановят тротуар и металлические ограждения. Фото: vlc.ru.

Благоустройство во Владивостоке идет полным ходом. Специалисты высаживают деревья и кустарники, украшают цветами городские клумбы. Рабочие приводят в порядок дороги, пешеходные зоны и скверы. Кроме того, в этом году будут отремонтированы надземные пешеходные переходы, которым ранее не уделялось должного внимания.

В 2021 году в планах у мэрии Владивостока комплексно отремонтировать 10 переходов. В график ремонта включены инженерные сооружения на остановках общественного транспорта «Дом ветеранов», «Фабрика Заря», «Фирсова», а также в районе ж/д станции «Моргородок», на Некрасовском путепроводе, Гоголя, Баляева, Новоивановской, 3, Луговой, 71 и Светланской, 152.

Подрядчиков, которые отремонтируют переходы, определят по итогам проведения электронных аукционов. Часть таких торгов уже завершена. После проведения оставшихся аукционов станет известно, какие компании займутся приведением в порядок пешеходных переходов.

Рабочим поставлена задача не только отремонтировать ступени и усилить их металлическими листами, но и заасфальтировать тротуар и восстановить металлические элементы ограждения. Кстати, ремонт уже начался на тех объектах, где определен исполнитель.

- Подрядчик уже приступил к ремонту перехода на остановке «Перевал». Работы находятся под контролем. К слову, каждый объект, где запланирован ремонт, включает необходимые мероприятия – восстановление лестничных маршей и площадок в местах повреждений. Кроме того, на переходе на остановке «Фабрика Заря» заменят навес из поликарбоната, – добавили специалисты управления.

Кроме того, в этом году во Владивостоке также запланированы мероприятия по ремонту облицовки ограждений подземных пешеходных переходов по проспекту 100-летия Владивостока, на улицах Светланской и Октябрьской. Сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» регулярно очищают поверхности надземных и подземных переходов, автобусных остановок, подпорных стен и других городских объектов от граффити, объявлений и афиш.

Напомним, в прошлом году во Владивостоке отремонтировали надземные переходы на остановках «Академическая», «Фирсова», «Некрасовская» и в районе Моргородка.