«Провоцировал драку»: пьяный мотоциклист при задержании начал крушить служебное авто полиции в Приморье

За плохое поведение придется отвечать по закону. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Во время патрулирования в селе Чернышевка инспекторы ДПС остановили мотоцикл ИЖ-Планета. Оказалось, не зря. Водитель находился в состоянии приличного алкогольного опьянения. На этом история лишь начинается. 36-летний мотоциклист стал вести себя агрессивно и даже пытался спровоцировать драку во время задержания. В итоге мужчина начал крушить служебную машину полицейских. Он разбил лобовое стекло и видеорегистратор, матеря сотрудников внутренних дел. К счастью, дебошира удалось задержать – его заковали в наручники и доставили в отделение полиции.

- В отношении злостного правонарушителя составлен административный протокол за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Материалы по факту применения насилия в отношении представителей власти направлены в СО СК России по Арсеньеву, - сообщили в пресс-службе МО МВД России «Арсеньевский».

В ведомстве отмечают, что сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении мотоциклиста уголовного дела. Тогда ему грозит либо штраф – до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы – до пяти лет.

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