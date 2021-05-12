Сам себя подставил. Парень сделал эффектное фото и привлек «лайк» полиции в Приморье

Теперь парню придется заплатить штраф Фото: УМВД России по Приморскому краю

Сотрудники полиции Уссурийска «погуляли» на просторах интернета и нашли занятное фото, сделанное приморцем. Сам молодой человек, вероятно, даже не предполагал, что зафиксировал грубое нарушение правил дорожного движения. Водитель Toyota Crown припарковал машину на пешеходном переходе, сделал снимок и опубликовал его в интернете. В итоге оперативники установили личность нарушителя. Оказалось, что на фото 20-летний житель села Михайловка. Более того, он всячески отрицал свою вину, уверяя, что это не тротуар.

- Полицейские запросили информацию в управлении жизнеобеспечения Администрации Уссурийского городского округа. Специалисты пояснили, что в соответствии с техническим паспортом, данный участок является пешеходной зоной, предназначенной для движения пешеходов, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В отношении молодого человека был составлен административный протокол. Теперь ему придется заплатить штраф.

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