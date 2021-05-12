«Валит дым»: пожар на площади 200 квадратных метров вспыхнул в Спасске-Дальнем

Причина возникновения пожара пока неизвестна. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сообщение о том, что на улице Гоголя случился пожар, поступило в спасательную службу Спасска-Дальнего одиннадцатого мая вечером. Очевидцы сообщали о том, что из кирпичного неэксплуатируемого здания валят густые столбы дыма. Тревожная информация подняла спасателей по тревожному звонку. Буквально через 8 минут на место ЧП прибыл пожарный расчет. Сотрудники МЧС, как и положено, провели разведку и установили, что внутри помещения горят автомобильные покрышки. Людей внутри здания не обнаружено.

- В 18:20 пожар был локализован, а в 19:13 полностью ликвидирован на площади 200 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

К счастью, никто в результате происшествия не пострадал. Всего, как сообщают в «надзорном» ведомстве, боролись с огнем 14 сотрудников МЧС и три единицы техники. Причина возникновения пожара пока неизвестна.

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