«Это на нужды компании»: экс-директор муниципального учреждения во Владивостоке попался на крупном мошенничестве

Ущерб от его преступления оценили в 230 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному по статье: «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». На скамье подсудимых оказался бывший директор местного муниципального учреждения. Следствию удалось доказать, что в период с 2016 по 2018 год мужчина передал охранному агентству для размещения офиса одно из муниципальных помещений. Притом – на безвозмездной основе.

- Понимая, что сотрудники охранного агентства будут круглосуточно находиться в помещении учреждения и тем самым создадут иллюзию охраны, фигурант для придания видимости их законного нахождения и с целью собственного обогащения убедил директора охранного предприятия заключить фиктивный договор об оказании услуг охраны помещений, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Как отмечают в надзорном ведомстве, подсудимый ежемесячно забирал деньги то сам, то через своих подчиненных. А арендатору он говорил, что все средства пойдут на нужны учреждения, а на самом деле тратил деньги на свои нужды. В итоге ущерб был причинен на сумму в 230 тысяч рублей.

- Преступная деятельность бывшего директора муниципального учреждения была выявлена прокуратурой Фрунзенского района Владивостока, настоящее уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Несмотря на то, что осужденный вину в совершении преступления не признал, суд согласился с принципиальной позицией стороны обвинения о наличии в его действиях состава преступления, - говорится в сообщении.

Суд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Стоит отметить, что гражданский иск удовлетворен в полном объеме.

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