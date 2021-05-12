«Подъехали, сорвали замок и украли»: пьяная группировка вынесли из заправки партию пива в Приморье

Мужчины сами признались, что совершили преступление, когда были пьяны. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Поздней ночью в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от жительницы Партизанска, которая работает в пит-стопе, расположенном на территории автозаправки. Девушка рассказала о том, что трое мужчин подъехали на легковушке, сорвали замок на двери грузовой фуры Volvo и вынес партию пива. По горячим следам удалось найти злоумышленников, ими оказались приморцы от 20 до 37 лет. Притом двое из них уже были судимы. Уже в отделе полиции троица дала признательные показания и рассказала о том, что все это случилось из-за алкогольного опьянения.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В итоге в отношении троицы избрали меру пресечения – подписка о невыезде и ненадлежащее поведение. В ведомстве также отмечают, что часть украденного товара удалось изъять.

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