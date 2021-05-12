Из барака в новостройку. Дом для переселения людей из ветхого и аварийного жилья начали возводить во Владивостоке

Ход строительства проконтролировал мэр города. Фото: Администрация Владивостока

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на улице Глинки начали строить многоквартирный жилой дом. Он предназначен для тех, кого переселят из ветхого и аварийного жилья. На данный момент там ведутся земляные работы. Следом за ними начнется закладка фундамента. На днях мэр Владивостока Олег Гуменюк побывал на месте стройки и проинспектировал ход работы.

Специалисты МУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» говорят о том, что до конца 2021 года на Глинках будет построен четырехэтажный дом. Три этажа из них отведут под жилые квартиры. И именно эта новостройка станет новым домом для переселенцев из аварийных бараков с улиц Володарского, 25 и Порт-Артурской, 31 в поселке Трудовое. Более того, в двух квартирах этого дома будут жить дети-сироты.

- В доме предусмотрены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с полной отделкой, горячей и холодной водой, центральным отоплением и канализацией. Всего дом рассчитан на 26 квартир, – уточнили специалисты.

Никита Злобин, представитель подрядчика ООО «Хоттей», отметил, что на крыше новостройки появится детская площадка, спортивные турники и прогулочная зона.

Кроме того, чтобы переселить других людей из ветхого жилья, во Владивостоке объявили аукцион на строительство четырех домов на Русской. В них также найдутся квартиры для детей-сирот.

- Работа в этом направлении будет продолжена. Перед нами стоит задача до конца 2023 года расселить граждан, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года, – подчеркнул Олег Гуменюк.

Напомним, что в рамках нацпрограммы с 2013 по 2017 год было построено пять домов. 69 семей, которые раньше жили в аварийных домах, получили квартиры на Порт-Артурской и Карла Маркса.

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