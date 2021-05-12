Синоптики назвали дату потепления во Владивостоке

Небо все же прояснится, но спустя несколько дней. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погода на выходные в Приморье будет кардинально отличаться друг от друга. Так в субботу, 15 мая, регион еще будет пребывать во власти фронтальных разделов. Отсюда в крае прогнозируются дожди. Ливни вполне вероятны в северных районах. Но вместе с фронтами к нам вернется долгожданное тепло. Ночные температуры воздуха будут в пределах +5 +14 градусов, а дневные до +23 градусов. На побережье в субботу будет туманно и прохладно – до +15 градусов.

- В воскресенье, 16 мая, фронты переместятся на север Японского моря, за ними вторгнется гребень континентального антициклона. На большей территории Приморья дожди прекратятся и прояснит. Только на севере края дожди задержатся, но их интенсивность уменьшится. Ночная температура понизится на 1 - 3 градуса, дневная в пределах +16+24 градуса, - сообщают специалисты «Примгидромета».

На побережье в воскресенье туман рассеется и станет тепло. Прохладно в этот день будет на севере, где ожидаются дожди.

Во Владивостоке в субботу будет пасмурно. Не исключено, что морось перейдет в дождь. Днем воздух прогреется максимум до +13 градусов. А уже в воскресенье картина существенно изменится. Ветер будет северо-западный, туман ослабит свою хватку и потеряет трон. А дневные температуры достигнут отметки в +21 градус.

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