Робот Макс поможет жителям Приморья не потеряться на портале Госуслуг

Будущее уже совсем рядом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На бета-версии усовершенствованного портала Госуслуг появился супер-помощник. Робот Макс, который работает благодаря искусственному интеллекту, не просто помогает людям, но и учиться сам. Что же он умеет? Макс обеспечивает «умный» поиск на портале и отвечает в режиме онлайн на все интересующие вопросы горожан. Очевидно, что такое нововведение не только повысит качество обслуживания пользователей на портале, но и снимет нагрузку с различных ведомств. Более того, в перспективе Макс научится вызывать на помощь реального оператора. Ведь несмотря на возможности искусственного интеллекта, на некоторые вопросы все же пока сможет ответить лишь человек. Кстати, в этом году у Макса появился голос, поэтому пользователям будет намного привычнее и проще разговаривать с роботом.

- Нововведение в виде информирования сторон исполнительного производства с помощью цифрового помощника призвано в простой и понятной форме использовать сервисы Федеральной службы судебных приставов. Роботизированные системы позволят качественно и количественно повысить уровень предоставляемых ФССП России государственных услуг в пользу граждан, предпочитающих решать свои вопросы в онлайн-режиме. Прогнозируемый положительный результат пилотного проекта к концу 2021 года – 20% консультаций с помощью универсального помощника, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю.

Напомним, что ФССП было первым ведомством в России, которое вместе с Минцифры запустило пилот по такому виду информирования. Проверить новые функции портала может каждый. Достаточно зайти на сайт Госуслуг, где уже можно в цифровой форме увидеть ход исполнительного производства, ходатайства, цифровые уведомления.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14