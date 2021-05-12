Почти во всех районах Приморья официально завершился отопительный сезон

Коммунальщики уже готовятся к новому зимнему сезону. Фото: Александр Сафронов/правительство Приморья

Одиннадцать городов и шестнадцать районов завершили отопительные сезон. Это еще не весь регион, но большая его часть. Подача тепла прекратилась в жилых домах и объектах соцкультбыта. Сами же коммунальщики начали подготовку к новому зимнему сезону.

В министерстве ЖКЖ Приморья рассказали о том, что батареи еще теплые в Дальнегорске, Кавалеровском, Ольгинском, Пожарском, Яковлевском районах, Лазовском и Тернейском округах.

- В этих муниципалитетах традиционно отопительный сезон завершается позже, самым последним от тепла отключают объекты в Тернейском районе, – уточнили в ведомстве.

Напомним, что сразу после завершения отопительного сезона на сетях стартуют гидравлические испытания. Они направлены на то, чтобы заблаговременно выявить слабые участки теплотрасс. Как отмечают в пресс-службе правительства, сразу после этого начинаются ремонтные работы. Параллельно с этим специалисты приводят в порядок оборудования бойлерных, котельных, тепловых пунктов и насосных станций.

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