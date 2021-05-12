Сколько стоит счастье: жителям Владивостока хватит и 200 тысяч в месяц

А сколько для счастья нужно вам? Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Приморской столицы считают, что в мае 2021 года для счастья им нужно получать по 200 тысяч рублей в месяц. По данным опроса Superjob, это обеспечило городу вторую за Москвой позицию в рейтинге финансовых ожиданий среди более 500 населенных пунктов России. Любопытно, что желания владивостокцев, даже несмотря на общий рост цен в стране, сейчас скромнее, чем в 2018 и 2019 годах.

Так, до пандемии, в 2018 году счастье жители Владивостока оценивали в 208 тысяч ежемесячно, в 2019 — в 205 тысяч, то есть за три года счастье подешевело еще на 5 тысяч. Хотя только с начала этого года индекс потребительских цен России вырос на 2,8%.

И тем не менее, больше зарабатывать для комфортной жизни, чем в столице Приморья, мечтают только в Москве — 224 тысячи. А жителям Кирова, где по результатам опроса в апреле-мае 2021 года самые скромные в России люди, достаточно 132 тысяч рублей в месяц. Аналогично, доход в 136 и 137 тысяч устроил бы оренбуржцев и жителей Липецка. Объясняют жители приморской столицы свои потребности тем, что Владивосток, по их мнению, «очень дорогой город».

В Москве же, которая вполне логично взяла золото, мотивируют желание зарабатывать более 2,5 млн в год (по 224 тысячи в месяц) так:

— Мне достаточно столько средств, чтоб не думать, как мне жить сегодня и в будущем, при этом по возможности помогая нуждающимся.

Кстати, согласно выводам исследования, влияет на зарплатные ожидания и пол. Так, запросы российских мужчин почти на четверть превышают запросы россиянок: 192 и 155 тысяч рублей соответственно. Влияет также и возраст — молодежи до 24-х достаточно 130 тысяч, а людям от 35 до 44 лет — уже 198 тысяч рублей.

Немаловажен и уровень зарплаты респондентов в данный момент. Меньше всех просят россияне с зарплатой до 30 000 рублей: для счастья им будет достаточно 123 тысяч в месяц. А вот тем, кто и так зарабатывает от 80 000 рублей, нужно уже в 2 раза больше — 240 тысяч рублей в месяц:

— Чем больше ты зарабатываешь, тем выше твои потребности, — поясняют участники опроса.

Самый же позитивный и нетривиальный ответ на вопрос «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?», пожалуй, дали в Ростове-на-Дону, замкнувшем тройку:

— Ощущение счастья — структура нематериальная, можно и без денег ощущать себя счастливым. А вот чтобы была возможность помочь в росте себе, своим родным и близким не опуститься на дно, тут в любом случае нужны деньги, — а потому в среднем по городу они хотели бы получать 195 тысяч рублей.