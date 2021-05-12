Во Владивостоке в парке Минного городка и в МГУ им. Невельского пройдет «Аква-Техно-Шоу-2021»

Фото: МГУ им. Невельского.

Во Владивостоке в парке Минного городка с 21 по 23 мая пройдет Приморский краевй фестиваль технических видов творчества «Аква-Техно-Шоу-2021». Организаторы уже готовят площадки для предстоящих соревнований и показательных выступлений.

Уже сейчас организаторы фестиваля очищают берег и акваторию озера, устанавливают элементы дистанции скоростных кордовых моделей и готовят остальные площадки фестиваля.

Программа фестиваля включает в себя показательные выступления автомоделистов и судомоделистов: гонки радиоуправляемых копий автомобилей, запуск скоростных кордовых моделей на воде, радиоуправляемых моделей-копий яхт, гоночных моделей с двигателями внутреннего сгорания, радиоуправляемых моделей с электродвигателями и других моделей. Среди участников – спортсмены из Владивостока, Уссурийска и Артема.

На фестивале все желающие смогут попробовать себя в гонках. Лети и их родители поучаствуют в «открытых» групповых стартах на серийных радиоуправляемых моделях по 6 человек.

На нижнем озере парка Минного городка пройдет судомодельная часть фестиваля. Подготовка запланирована на 21 мая (начало в 16:00), а основная и дополнительная части фестиваля пройдут 22 и 23 мая соответственно (начало в 11:00).

Автомодельная часть пройдет 23 мая на плацу МГУ им. Невельского, начало в 12:00.