Вы можете его узнать. В Приморье из под конвоя сбежал гость из ближнего зарубежья

Молодой человек сбежал из под конвоя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморском крае разыскивают мужчину, который сбежал из под конвоя. Гражданина Республики Узбекистан намеревались в скором времени депортировать на родину, однако гость России, решил остаться здесь, пустившись в бега. Полицейские считают, что беглец может скрываться у родственников.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, разыскивается гражданин Республики Узбекистан Саидов Дилмурод Холмуродович 28.06.1998 года рождения. Согласно ориентировке, он был одет в черную футболку, черные штаны и олимпийку. По мнению специалистов, молодой человек может скрываться у своего брата в Большом Камне.

Всех, кто узнает парня, просят обратиться в полицию. Фото: 25.mvd.ru

Всех, кто узнает нелегала, просят обратиться в дежурную часть МО МВД Росиии «Большекаменский» по телефонам: +7(42335) 5-36-68, +7(42335) 5-36-59 или в ДЧ УМВД России по Приморскому краю +7 (423) 249 -04 -91/ Полиция гарантирует конфиденциальность.

Молодой человек подался в бега. Фото: 25.mvd.ru

Стоит отметить, что сегодня в Узбекистане отмечают большой праздник – Рамазан хайит. С 13 по 16 мая объявлены выходными. Также мусульмане отмечают завершение сложного поста в священный месяц Рамадан. Сегодня один из главных исламских праздников Ураза-байрам. Те, кто в эти дни находится не на родине, так же присоединятся к празднованию. Известно, что во Владивостоке мусульмане по традиции собираются в районе Минного городка. С 7 утра здесь уже начался намаз.

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