Беда, разбила окно и связала простыни. Происходящее в многоэтажке Владивостока напугало горожан

Жительница дома не дает спокойно жить соседям. Фото: принтскрин видео.

Весьма необычную картину сняли очевидцы в Ленинском районе города Владивостока. Видео быстро распространилось по интернету, вызвав массу вопросов. Просматривая кадры, можно предположить, что в квартире беда, ведь женщина бьет стекла и спускает вниз связанные простыни. Однако не торопитесь делать выводы.

История развернулась на проспекте Красного Знамени, 133/3. Обеспокоенные жители города начали выдвигать различные версии случившегося.

«В квартире беда, человек не может выйти», «Весеннее обострение», «Любовника прячет», «Spider woman – новый фильм», «Видел я уже лет 20 назад, одна тоже связала простыни. Они порвались, и после удара головой о бетон ее парализовало. Пить надо меньше», – комментируют в соцсетях жители краю.

Высказывание про алкоголь, здесь как нельзя кстати. Как оказалось, таким образом дама принимает передачи с улицы. Судя по всему, из-за любви к спиртному, женщина сидит под домашним арестом. Окно было открыто только на проветривание, ручки, судя по всему, вместе с ключами, у нее забирают. Мадам, не придумала ничего умнее, как разбить стеклопакет ради очередной порции спиртного. «КП-Владивосток» ранее уже писала о незатейливом способе доставки горячительного на лифте из простыней. Русская смекалочка – конечно, в действии, но очевидно, что даму пора лечить от пагубной привычки.

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