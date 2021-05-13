В выходные жителей Владивостока приглашают озеленить свой город, высадив кедры

Горожан приглашают поучаствовать в доброй акции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В предстоящие выходные жители и гости Владивостока смогут поучаствовать в доброй акции – украсить город и сделать воздух в столице Приморья чище, высадив кедры. Организаторы мероприятия подготовили десять тысяч саженцев. Стать участниками могут все желающие, для этого лишь необходимо заранее зарегистрироваться.

В рамках проекта «Вернем кедр Приморью» 15 мая планируется высадить зеленые насаждения на улице Русской, 94а. 16 мая молодые деревца появятся на территории ландшафтно-парковой зоны ДВФУ. Начало высадки в выходные в 12 часов.

Организаторами выступили фонд поддержки гражданских инициатив «Русь» и межрегиональный фонд поддержки молодых инициатив «Татьянин день – Приморье», акция проходит при поддержке администрации Владивостока и фонда Президентских грантов. Стоит отметить, что высадка кедров в дальневосточной столице проходит ежегодно, начиная с 2012.

– На территории ландшафтно-парковой зоны ДВФУ для участников акции будут подготовлены угощения и развлекательная программа – это историческая театрализованная постановка «Вальс Победы», мастер-класс по живописи и другие мероприятия, – отметили организаторы.

К участию в акциях приглашаются все желающие. Зарегистрироваться можно по ссылке: den-kedra.com. По всем возникшим вопросам можно обратиться в директ аккаунтов @adm_vlc или @den_kedra в социальной сети Instagram.

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