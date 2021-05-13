«Ростелеком» поддержит Всероссийские соревнования по робототехнике во Владивостоке

«Ростелеком» поддержит региональный этап Всероссийских соревнований по робототехнике для участников от 6 до 19 лет. IT-состязание пройдет 15 мая с 09:00 до 17:00 в корпусе А кампуса ДВФУ на острове Русский. Вход на мероприятие свободный.

Всероссийская робототехническая олимпиада (ВРО) — это командная проектная олимпиада по конструированию и программированию робототехнических систем среди школьников и студентов. Команда участников программирует самостоятельно сделанного робота на автономное выполнение задания в различных условиях. Тема олимпиады в 2021 году — POWERBOTS («Энергоботы — будущее энергетики»). Соревнования пройдут по шести категориям: основной (младшая, средняя, старшая), LEGO WeDo, Future Engineers и Кегельринг. Региональные победители отправятся представлять Приморский край на всероссийский этап в Красноярск.

Зрители и гости мероприятия смогут посетить выставку современных технологий, принять участие в конкурсах и мастер-классах по робототехнике и спидкубингу.

Организатором соревнований выступает Центр развития робототехники.

«Соревнования по робототехнике помогают создавать и развивать местное инженерное сообщество. Это площадка, где школьники обмениваются опытом, преодолевают трудности и, конечно, борются за победу. Все это стимулирует развитие как инженерных навыков детей, так и робототехнику края и страны в целом. Мы желаем всем участникам удачи, и уверены, что они уже победители, так как занимаются современным, востребованным и перспективным направлением», — рассказала пресс-секретарь Центра развития робототехники Оксана Ракитина.

Школьникам, занявшим на соревнованиях призовые места, «Ростелеком» подарит сертификаты на бесплатное пользование образовательным сервисом «Лицей» на три месяца.

«Наша компания всегда заинтересована в талантливой молодежи, поэтому мы с готовностью поддержали мероприятие Центра развития робототехники. Возможно, именно победители приморского этапа ВРО станут ведущими специалистами в IT-сфере и будут развивать в стране цифровую экосистему, кибербезопасность, искусственный интеллект, интернет вещей и облачные сервисы», — отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

«Ростелеком Лицей» — онлайн-платформа, на которой собраны видеоуроки по всей школьной программе, включая эксклюзивные курсы от преподавателей ведущих образовательных учреждений страны. С помощью сервиса школьники могут повторить пропущенные темы, разобраться со сложным домашним заданием, закрепить знания в интерактивной форме, а также подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Занятия на платформе проходят в онлайн-формате, поэтому для начала урока необходим только доступ в интернет.

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