«Прадик дешёвка»: замглавы контрольно-счетной палаты Владивостока уволили за схему, знакомую каждому приморцу

Причиной увольнения косвенно стала продажа авто. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Схема продажи машины по заниженной стоимости, указанной в договоре купли-продажи, чтобы избежать уплаты налогов, стара как мир и, пожалуй, известна каждому приморцу. И, если обычным обывателям чаще всего удается избежать наказания за недостоверные сведения, то служащие госструктур в этом смысле «под колпаком». Заместитель председателя Контрольно – счетной палаты Владивостока лишилась работы из-за проданного мужем джипа, однако чиновница смогла восстановиться в должности, обратившись в прокуратуру.

Неточности в налоговых декларациях могут стоить карьеры. Только в этом году замечания и выговоры получили 154 приморских чиновников, а одного из них уволили. Так и произошло в этом случае. В Контрольно – счетной палате приморской столицы прошла внутренняя проверка, выявившая неточности в предоставлении сведений о доходах. Проверяющие усомнились в стоимости Toyota Land Cruiser Prado, 2014 года выпуска, проданной супругом замглавы палаты. С сотрудницей поспешили расторгнуть трудовой договор, а женщина в свою очередь обратилась в прокуратуру.

– Прокуратура Владивостока выяснила, что контрольно-счетный орган не установил фактическую стоимость проданного транспортного средства и, соответственно, факт предоставления муниципальным служащим неполных и недостоверных сведений не доказан. Прокурор обратился в суд в интересах женщины с иском о признании незаконным приказа об увольнении, восстановлении на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула. прогула. Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил требования прокурора в полном объеме, – прокомментировала пресс-служба приморской прокуратуры.

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