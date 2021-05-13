Во Владивостоке караульному пришлось стрелять на поражение, когда в часть попытался пробраться неизвестный

Караульному пришлось защищать режимный объект. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Мужчина не реагировал на предупреждения, пытаясь попасть на режимный объект через колючую проволоку

Во Владивостоке проходит проверка по факту инцидента с применением огнестрельного оружия. Охранявший воинскую часть стрелок был вынужден открыть стрельбу на поражение по неизвестному, который приблизился к запретной территории через колючую проволоку.

По предварительной информации, данное происшествие случилось возле одной из воинских частей в Первореченском районе города, где в темное время суток был замечен неизвестный мужчина. Незнакомец приблизился к посту охраны через колючую проволоку и не реагировал на предупреждения стрелка.

Охранявший режимный объект караульный, вынужден был сделать предупредительный выстрел в воздух, а второй – уже на поражение, после чего нарушитель режимной территории упал. На место происшествия вызвали скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу, ранение оказалось неопасным для жизни.

К месту ЧП также приехали полицейские и представители следственного комитета. По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются причины, по которым неизвестный попытался проникнуть на охраняемую территорию. По одной из версий, мужчина мог находиться под воздействием алкоголя или наркотических веществ, так как не мог адекватно оценивать происходящее.

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