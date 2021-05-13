Все школы и детсады Владивостока обеспечат металлоискателями к декабрю 2022 года

Металлоискатели — ручные или стационарные вполне могут предотвратить трагедию. Фото: Евгения ГУСЕВА

На круглом столе в администрации Владивостока, проведенного по следам трагедии в школе в Казани, с целью предотвращения подобных ситуаций в будущем рассмотрели не только аспекты психологии, но и усиление мер безопасности в учреждениях образования.

Круглый стол по вопросам безопасности в учреждениях образования прошел во Владивостоке. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Александр Шендрик, главный специалист отдела по ремонту и безопасности деятельности образовательных учреждений доложил, что все 206 объектов образования в приморской столице — школы, детские сады и 6 учреждений допобразования — круглосуточно охраняют частные охранные предприятия.

Раньше этот вопрос отдавался на откуп директорам, но теперь детские учреждения должны иметь контракты с ЧОПами. Это строго регламентированные документы, что создает единый стандарт для всех школ и облегчает контроль за безопасностью.

Также Александр Шендрич рассказал, что администрация продолжает обеспечивать учреждения образования металлоискателями, согласно постановлению Правительства РФ от 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации».

Много где они, стационарные или ручные, уже есть — были закуплены для проведения выборов, ведь школы часто являются еще и избирательными участками. Устройства, способные предотвратить трагедию, не стоят баснословных денег, в районе 600 рублей, как отметил Александр Шендрич, поэтому все учреждения образования вполне могут быть ими обеспечены до декабря 2022 года, крайнего срока исполнения постановления.

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