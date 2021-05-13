Школьники Приморья могут пройти прослушивания в ГИТИС онлайн

Предварительные прослушивания на актёрский факультет проводит 25 мая МТС в рамках масштабного творческо-благотворительного проекта «Поколение М».

Руководитель МТС в Приморье Евгения Сысоева на своей странице в Facebook рассказала, что отбор будет проводить педагог кафедры актерского мастерства ГИТИСа, артист театра наций, педагог Московской школы кино, продюсер Алексей Калинин. Перед прослушиванием он даст онлайн-консультацию для подростков от 15 лет, которые хотели бы усовершенствовать свои навыки актерского мастерства.

Мастер-класс состоится 25 мая в 11.00. Прослушивания начнутся в 13.00.

Для прослушивания необходимо подготовить программу – стихотворение, басню, отрывок из прозы, вокальный и танцевальный номера. Участие в проекте бесплатное, количество участников ограничено. На выступление каждого абитуриента выделяется 10 минут. Во время прослушивания необходимо убедиться в надежности интернет-соединения.

По результатам предварительных испытаний самые достойные будут рекомендованы для поступления на актерский факультет ГИТИСа.

Количество мест на прослушивания ограничено. Обязательна регистрация по ссылке.

«Весенняя «Мастерская ГИТИС» стала в Приморье уже доброй традицией – впервые мы провели прослушивания в формате онлайн в прошлом году. Мероприятие вызвало огромный отклик у талантливых дальневосточников – тогда в «кастинге» в крупнейший театральный ВУЗ России поучаствовали более двухсот ребят. По многочисленным просьбам мы решили повторить прослушивание и снова провести его в актуальном онлайн формате. Это действительно важно и удобно для жителей нашего региона, удаленного от столицы почти на 10000 километров. Теперь не выезжая из города и даже не выходя из дома, можно проверить свои шансы на поступление в ГИТИС. Нужен только компьютер, планшет или смартфон, подключенный к интернету. Я уверена, что в Приморье много юных артистов, достойных учиться в крупнейшем театральном ВУЗе страны. Надеюсь, что с помощью цифровых технологий мы можем найти и зажечь новые звезды», — отметила Евгения Сысоева.