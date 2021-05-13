«Школа, свободная от травли»: во Владивостоке предложили помечать заведения, где не обижают детей

Особый "знак качества" для школ с комфортной психологической средой предлагают ввести во Владивостоке. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Автор проекта «Стоп буллинг» Бабенко Екатерина предложила ввести некий "знак качества" для школ, где создана комфортная психологическая среда и буллинг невозможен. Выдавать такие звания хотят школам, работники и ученики которых поучаствовали в определенных мероприятиях, направленных на борьбу с травлей в детской среде.

Активистка выступила на совещании в администрации по вопросам безопасности учреждений образования в столице ДФО, где рассказала, что еще в конце прошлого года с ней связался Общероссийский Народный Фронт и 15 декабря на круглом столе ОНФ по проблемам буллинга было высказано предложение об особой маркировке школ, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с травлей.

Также Екатерина сообщила, что в ее распоряжении есть программы для оздоровления климата в коллективах школьников и обучения специалистов-медиаторов, разработанные фондом совместно с Министерством просвещения. Не нужно «изобретать велосипед», их уже можно использовать, а также создавать на их базе собственные:

— Дай бог, эти программы будут реализованы. И на базе этих программ можно школам присваивать статус или знак качества, как угодно назови, «школа, свободная от травли». Это будет означать, что школа прошла ряд определенных мероприятий вот такой глубины, вот такой ширины… — предлагает Екатерина.

Кроме того, общественница, к которой часто обращаются жертвы травли и их родители из Приморья, выступает за принятие закона о буллинге по примеру других стран.

— Да, это накладывает определенную ответственность на директоров, потому что это командир корабля. Наверное, ответственность здесь какая-то нужна. Потому что, если что-то носит рекомендательный характер, то на это можно закрыть глаза.