«Может, кто узнает своих героев». Группу подростков застали за свинским занятием в Приморье

Теперь видео гуляет по сети. Фото: instagram/artem.news.plus

Видео, снятое камерой наружного наблюдение, появилось в сети накануне. На черно-белом кино хорошо видно, как трое парней не стесняясь мусорят на улицах Артема, вытаскивая отходы из большого пакета. На вид - подростки.

- Чисто биомусор. Может, кто узнает героев, и им будет стыдно? Хотя вряд ли... Артем, улица, Интернациональная, 71. 11 мая 2021 года, около 22 часов, - указал под видео автор поста.

Публикация вызвала бурный резонанс в сети. Пользователи интернета были крайне возмущены подрастающим поколением, которое не ценит природу и чужой труд. Многие были уверены в том, что ребята были на улице такими смелыми, лишь потому что не знали, что стали героями кино. Теперь же, если они наткнутся в сети на видео с ними в главных ролях, им будет стыдно. По крайней мере, очень хотелось бы, чтобы так.