Обладательница титула «королева-автохам». Гламурная леди сама загнала себя в ловушку во Владивостоке

Вышла не история, а настоящая басня. Фото: принтскрин видео.

Занятная ситуация попала в объектив мобильной камеры. Немая сцена разворачивается в центре Владивостока. Там обладательница титула «королева-автохам» оказалась узницей ловушки, в которую сама себя загнала. Дама припарковала свою машину цвета пыльная роза прямо на лестничном подъеме. Этот маневр напрочь заблокировал проход пешеходам.

Однако бумеранг вернулся. Другой автомобиль припарковался прямо за гламурной иномаркой. Тем самым машину просто «придавили к стенке». Сперва дама пыталась при помощи различных манипуляция выйти из заточения. Но все попытки оказались тщетными. К счастью, вскоре объявился водитель второй машины. Дальневостчоница смогла выбраться лишь после того, как мужчина сдал назад.

Сама же ситуация – просто басня. Поэтому пользователи сети с удовольствием обсуждают комичность сцены.