Идут на таран: габаритные ворота на аварийном мосту в Артеме уже несколько раз снесли

Для крупногабаритных авто, весом больше 3,5 тонн, проезд запрещен. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

Обстановка на дороге в районе Артем ГРЭС последние дни накаляется. Комиссия признала, что путепровод, построенный больше 60 лет назад, аварийный и нуждается в срочном ремонте. Пока ответственные инстанции решают, как в кратчайшие сроки починить конструкцию, заложниками ситуации оказались обычные люди. Из-за того, что проезд крупногабаритного транспорта по мосту запретили, пассажиры часами не могут уехать домой, а водители большегрузов вынуждены ехать в объезд по убитой дороге.

В итоге находятся те, кто попросту игнорируют запрет. Установленные на мосту габаритные ворота, уже несколько раз умудрялись сносить. За порчу городского имущества полиция сначала привлекла к ответственности водителя автомашины Hino Ranger. Стоило починить металлическую конструкцию, как следом ее сломал грузовик Isuzu. Как сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Артему, в отношении правонарушителя также составлен административный протокол. Ночью история повторилась.

Водители крупногабаритных авто, игнорируя запрет, повреждают ворота. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

Ворота ломают уже не в первый раз. Фото: www.instagram.com/city_artem

Напомним, из-за аварийного состояния моста в районе Артем ГРЭС, проезд большегрузов запрещен, для остальных участников временно введено реверсивное движение. Грузовикам весом более 3,5 тонн и высотой больше 3 метров необходимо объезжать через Заводской и Суражевку. Дорога там не в лучшем состоянии, местами идет ремонт, поэтому также образуются пробки.

Из-за ограничений на трассе постоянно масштабные пробки. К тому же жители Артемовского городского округа вынуждены ездить с пересадками на двух автобусах, так как габаритный общественный транспорт тоже не пускают по мосту.

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