Исследование: Приморье в топе антирейтинга по запаркованности в России

Запаркованный двор в момент трагедии на Нейбута. Фото: предоставлено очевидцами.

«Сможет ли пожарная машина проехать в ваш двор?» — спросил у жителей разных регионов страны портал для автолюбителей Дром. Оказалось, что в Приморском крае каждый пятый уверен, что шансов у пожарных нет (18%). Более оптимистичны 43% приморцев, считая, что с трудом, лавируя среди машин, проехать техника все же сможет. А 39% автовладельцев в крае ответил, что путь во дворы для спасателей вполне свободен.

Свежа еще память о трагедии, когда новостройке на Нейбута, где горела квартира, пожарные вовремя проехать не смогли. При этом, с 1 января 2021-го, согласно новым Правилам противопожарного режима, проезды для пожарной техники должны быть свободными.

Однако на деле в целом по России чуть меньше половины считают, что в их двор может свободно заехать пожарная машина. 40% респондентов считают, что придомовые территории труднодоступны. И 13% опрошенных ответили, что шансов проехать у спецтехники нет и вовсе.

Исследование портала Дром показало, что Приморский край — один из пяти запаркованных регионов России, уступая лишь Санкт-Петербургу, Татарстану, Воронежской и Самарской областям.

Пример же правильной парковки во дворах, по результатам опроса, стоит брать с Забайкалья, Курганской области и Бурятии. Именно в этих регионах более 60% жителей считают, что препятствий для проезда пожарной техники их машины не создают.

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