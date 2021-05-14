Внук Чарли Чаплина Джеймс Тьерре приедет во Владивосток

В сентябре этого года в столице ДФО впервые состоится Международный тихоокеанский театральный фестиваль, и свое участие в нем подтвердил артист из Швейцарии, внук выдающегося классика комедийного жанра Чарли Чаплина, Джеймс Тьерре. Известен он не только своей родословной, но и огромным вкладом в театральное и киноискусство. Также свой приезд подтвердила и делегация из Вьетнама. От участников из других стран Азиатско-Тихоокеанского региона организаторы пока ожидают подтверждения.
О приезде акробата, мима, скрипача, актёра и режиссёра, Джеймса Тьерре рассказала заместитель председателя Правительства – министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова, сославшись на оргкомитет фестиваля:
— Джеймс Тьерре – яркая и неординарная личность, с которой будет интересно встретиться, думаю, всем жителям Приморья. Это не единственный сюрприз, который организаторы подготовили для зрителей, — сообщила Елена Бронникова.
В программе фестиваля также выступление артистов из Вьетнама на воде, в акватории набережной Спортивной гавани во Владивостоке.
Справка
Джеймс Тьеррре (1974) — родился в семье цирковых артистов; сын Виктории Чаплин, дочери знаменитого режиссера. На сцене он с четырех лет: участвовал в представлениях родителей, выступая как акробат. Имея богатый цирковой опыт, сейчас в своих шоу артист сочетает цирк и театр.
Один из его спектаклей, «Симфония майского жука», был удостоен четырех премий «Мольера» – самой высокой театральной награды Франции.
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