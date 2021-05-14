«Сожалею, что поступила на эмоциях и не поговорила с Вами": перед учителем в Артеме извинились за поспешное обвинение в оскорблении ветеранов

Ветераны Великой Отечественной войны на параде во Владивостоке. Фото: Андрей Михайлов

Мама ученицы школы №35 города Артема, пожаловавшаяся в соцсетях на неподобающее высказывание учительницы о ветеранах прямо на уроке, принесла ей извинения за свою горячность и назвала свои обвинения несправедливыми. Назревал целый скандал, но Управление образования Артемовского городского округа, администрация школы оперативно организовала встречу с учителем и жительницей Артема для урегулирования ситуации. Там мама девочки поняла, что возмутившая ее фраза была "выдрана из контекста разбираемого в рамках урока стихотворения":

— Хочу принести свои глубочайшие извинения преподавателю истории Анжеле Владимировне за несправедливое обвинение в непрофессионализме и приписывании непроизнесенных фраз!

Очень сожалею, что поступила на эмоциях и не поговорила с Вами! Спасибо, что выслушали меня и помогли разобраться в произошедшем!

Также хочу выразить благодарность за быструю реакцию специалистам нашего Отдела образования и директору школы. Спасибо, что помогли разобрать ситуацию и выяснить правду, — выложила пост жительница Артема Виктория, мама ребенка, который учится в школе номер 35.

Напомним, недопонимание возникло из-за фразы, общий смысл которой "сводился к цитате: не умер — не герой". История — наука спорная, а оскорбление ветеранов, недавно признанное уголовным преступлением, и вовсе сама по себе резонансная тема. Однако эта ситуация может стать хорошим образцом совместной работы учителя, администрации школы, семьи и службы медиации учреждений образования.

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