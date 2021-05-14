Пьяная автолюбительница и агрессивный пассажир. В Приморье мужчина напал на инспектора ГИБДД

Агрессивный пассажир напал на инспектора. Фото: Милана СОКОЛ

В Приморском крае задержали 24-летнего местного жителя, который напал на сотрудника полиции и порвал ему форму. Молодой мужчина начал вести себя агрессивно, когда инспекторы ГИБДД остановили машину его знакомой для проверки документов. Кстати, саму автолюбительницу заподозрили в алкогольном опьянении.

Toyota Nadia, движущаяся с нарушениями по улице Полтавской в Артеме, привлекла внимание сотрудников полиции.

– Когда автомашина остановилась, со стороны пассажирского сиденья вышел мужчина, который стал выражаться в адрес сотрудников Госавтоинспекции грубой нецензурной бранью, провоцируя их на конфликт. На неоднократные требования прекратить противоправные деяния мужчина не реагировал. Злоумышленник напал на сотрудника полиции и порвал форменное обмундирование, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

На агрессивного пассажира надели наручники и доставили в полицейский участок для дальнейшего разбирательства. По факту применения насилия материалы переданы в следственный комитет. Что касается водителя авто, 31-летняя женщина отказалась проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Автомобилистке, судя по всему, предстоит попрощаться с правами.

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