Уникальная технология АО «Восточный Порт» по пылеподавлению доказала свою эффективность

Специалисты крупнейшего в России терминала с высокотехнологичной перевалкой угля – компании АО «Восточный Порт» – дали высокую оценку работе автономной мобильной системы всесезонного пылеподавления на угольных складах предприятия по итогам первого осенне-зимнего периода её эксплуатации. Система состоит из 4-х самоходных портальных комплексов (СПК), изготовленных по специальному заказу «Восточного Порта» и оснащённых 8-ю мощными снегогенераторами, и не имеет аналогов в мире. Уникальность технологии – в эффективности её работы при минусовых температурах в осенне-зимний период, традиционно самый сложный для угольных портов Тихоокеанского побережья России.

– За прошедший осенне-зимний период портальные комплексы надёжно зарекомендовали себя в работе при перевалке и хранении угля на складах терминала. Так, действуя по основным очагам пыления непосредственно в зоне работы стакеров и реклаймеров, турбины снегогенераторов с углом поворота 320 градусов давали направленный распыл мгновенно кристаллизирующейся мелкодисперсной воды, осаждали пыль на угольных складах и не давали ей распространиться по территории комплекса, ¬– отмечает мастер-технолог экологического сектора ППК-3 АО «Восточный Порт» Александр Ерофеев. – При отрицательных температурах снежный факел длиной почти 80 метров покрывает угольные штабеля слоем снега, не давая порывам ветра поднимать мелкую фракцию в воздух.

Специалист добавил, что при работе в круглосуточном режиме портальные комплексы используют в среднем 400 кубометров воды, бункеруясь каждый всего по 2 раза. Этот объём позволяет полностью покрыть снегом 8 складов специализированного перегрузочного комплекса общей площадью 280 000 квадратных метров, что сопоставимо с 39-ю футбольными полями.

Первые два СПК были установлены на рельсовых путях складской территории специализированного терминала более года назад, а минувшей осенью ещё два портальных комплекса появились на складах Третьей очереди. Каждая из «самоходок» может принимать в свои ёмкости до 50 тысяч литров воды и работает за счёт 3-х мощных дизель-генераторов, что обеспечивает высокую автономность системы. Основная особенность новой технологии состоит в том, что портальные комплексы движутся по тем же рельсовым путям, что и большие специализированные машины терминала, и объединены с ними в единую автоматизированную систему.

По окончании осенне-зимнего периода СПК продолжили работу в качестве мобильной системы водного пылеподавления, обеспечивая равномерное покрытие угольных складов вместе со стационарной системой орошения.