Энергетики ДРСК ввели в эксплуатацию новую подстанцию «Ульяновская» в городе Артеме Приморского края

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) завершили строительство и ввели в эксплуатацию подстанцию «Ульяновская» в городе Артеме. Новый энергообъект не только повысит надежность электроснабжения, но и позволит подключить к электросетям новых потребителей.

Помимо новой ПС 35/6 кВ «Ульяновская» в городе Артеме была построена линия 35 кВ и осуществлено ее присоединение к действующей ЛЭП 35 кВ. На подстанции смонтирован силовой трансформатор мощностью 10 МВА.

Благодаря вводу в эксплуатацию нового центра питания Приморские электрические сети смогут перераспределить нагрузку существующих потребителей в центральной части города и обеспечить дополнительные мощности для жилищного строительства. Энергетики уже обеспечили электроэнергией новую городскую поликлинику.

Стоит отметить, что за последние 10 лет в г. Артеме не строилось крупных подстанционных объектов. Существующие электросетевые объекты уже не обеспечивают в полной мере растущие потребности города в электрических мощностях. Ввод в эксплуатацию подстанции «Ульяновская» — это очередной шаг электросетевой компании в решении вопросов электроснабжения потребителей города Артема.

Строительство новой подстанции началось в октябре прошлого года. Источником финансирования проекта стала инвестиционная программа филиала «Приморские электрические сети». Проектом в перспективе предусмотрена возможность дальнейшего расширения подстанции «Ульяновская» с установкой дополнительного трансформатора и другого электротехнического оборудования.

Кроме этого, в Артемовском городском округе энергетики приморского филиала ДРСК проводят в масштабную реконструкцию подстанции 110 кВ «Западная» с установкой дополнительного силового трансформатора мощностью 63 МВА. В этом году панируется завершить первый этап работ.

Стоит отметить, приморским филиалом ДРСК совместно с администрацией Артёмовского городского округа проработаны 23 перспективных объекта строительства в г. Артём, которые планируется присоединять к электросетям в ближайшие 3 года общей мощностью более 38 МВт.

Кроме «Ульяновской», на территории города Артём находится еще 5 питающих центра АО «ДРСК» 35-110 кВ, а также три центра питания, принадлежащих ПАО «ФСК ЕЭС», ООО «АЭСК», ООО «Дальмебель». Большая часть распределительных сетей округа принадлежат ООО «Артемовская электросеть» (АЭСК).