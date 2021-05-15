Туман, дожди и грозы: о погоде в Приморье на субботу, 15 мая

Еще немного и в дальневосточной столице начнется традиционный сезон туманов. Фото: Алексей ФОКИН

В субботу, 15 мая, Приморский край окажется во власти фронтальных разделов циклона. В некоторых районах региона ожидаются сильный дождь, туман и даже грозы. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице сегодня облачно и туманно. Утренняя морось вечером перейдет в дождь. Умеренный ветер возьмет направление с юго-востока и лишь усилится в течение дня. Воздух во Владивостоке сегодня прогреется до 13 градусов тепла.

В соседнем Уссурийске облачно, кратковременные дожди. Сильный ветер возьмет направление с юга, юго-запада. Температура воздуха здесь +17...+19°C.

В Находке небольшой дождь синоптики прогнозируют лишь только к вечеру. Ветер юго-восточный умеренный. Воздух в течение дня прогреется до 17 градусов со знаком плюс.

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