«Такое я еще не видел»: парень из Владивостока обратился в Инстаграм с необычной просьбой

Парень упал с велосипеда и решил выяснить причину падения в социальных сетях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Публикация в одном из популярных пабликов Приморского края вызвала массу обсуждений и бурю эмоций в адрес жителя Владивостока. Парень обратился к местным обитателям за помощь. Вот только никто до сих пор так и не понял, что же именно хотел молодой человек.

Запись в сообществе появилась в субботу утром, 15 мая. На фото – окровавленное лицо молодого человека, ниже – длинное и странное сообщение от него же, которое вызвало недоумение у приморцев. Парень рассказал, что в пятницу вечером, около 19:30 часов, он катался на велосипеде и внезапно упал. Случилось все это в районе улицы Пограничная.

- Мне помогли встать и оказали первую помощь, отвезли в травму. Я не понял как мог упасть самостоятельно. Ни сотрудники кафе, ни прохожие не видели самого момента падения. Можете мне помочь? Может быть кто-то из ваших подписчиков видел из-за чего я упал. Сам я ПДД не нарушал, ехал по правой части проезжей части, обочина была заставлена машинами, - пишет молодой человек.

Фото: instagram.com/dpscontrol.

По его словам, он повредил велосипед, ударился лицом об асфальт, повредил также связки на левой руке и получил множественны ссадины.

- Скорее всего ещё сотрясение, сейчас поеду в тысячу, - закончил свой рассказ пострадавший велосипедист.

Публикация между делом набрала более тысячи лайков на момент написания публикации и более 120 комментариев. Все как один наперебой пишут, что не могут понять посыл парня и что он вообще хотел этим сказать. Многих удивило, что велосипедист «плачется» в социальных сетях.

- Такое я еще не видел, нытье такое в соцсети. Обычная яма или камень под колесами или засмотрелся..... Чем тебе помочь? – недоумевают пользователи Инстаграм.

Между делом среди удивленных комментариев появились и слова в защиту парня.

- Че все злые-то такие, может у чела провал в памяти, может его сбили?? А кто то ехал и видел к примеру?? – предположил приморец.

Что же на самом деле имел ввиду парень, достоверно неизвестно.

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