Дорога колом. Пробки сковали федеральную трассу в Приморье

Затор на подъезде к мосту. Фото: Милана СОКОЛ

Начало выходных в Приморском крае ознаменовалось сильнейшими пробками на трассе Владивосток – Находка. Причиной тому мост на въезде в Артем, , проезд по которому теперь проходит в необычном формате.

Напомним, еще на прошлой недели на трассе в районе Артем ГРЭС образовались сильнейшие заторы. Причиной масштабных пробок стали дорожные работы на мосту в районе поворота. Средняя скорость движения на участке – около пяти километров в час.

С приходом выходных ситуация лишь только усугубилась. По сообщению корреспондента «Комсомолки», в сторону Находки пробка начинается еще задолго до моста. Судя по всему, даже плохая погода не постала преградой, и владивостокцы массово решили выехать за город.Стоять и ожидать своей очереди, чтобы проехать, приходится не меньше 40 минут.

Арка для проезда по аварийному мосту. Фото: Милана СОКОЛ

В обратную сторону затор не такой масштабный, но тоже есть. Движение на этом участке дороги теперь реверсивное, поэтому автомобилистам приходится въезжать на мост поочередно.

К слову, это не единственный проблемный участок дороги на сегодня. Еще хуже дела обстоят с трассой на Партизанск. После поворота в районе Шкотово дорожники сняли полотно с одной полосы, и теперь машины там проезжают тоже по очереди. На дороге работает спецтехника.

Дорога на Партизанск. Фото: Милана СОКОЛ

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