Во Владивостоке автохама задержали по горячим следам

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Госавтоинспекция Владивостока привлекла к ответственности водителя, разъезжавшего на автомобиле по тротуару. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Видеоролик, на котором запечатлено грубое нарушение ПДД, появился совсем недавно в Инстаграм. На записи отчетливо видно, как водитель авто марки Honda Fit. Ехал по тротуару возле дома по улице Шепеткова, 33.

Нарушителя сотрудники ДПС нашли в тот же день. Им оказался 38-летний мужчина – уроженец одной из стран Средней Азии. За движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения мужчине теперь назначено наказание в виде административного штрафа. К слову, нарушитель своей вины отрицать даже не стал и сказал, что очень сожалеет.

Бдительных граждан, которые зафиксировали нарушение, инспекторы ГАИ, конечно же, поблагодарили.

- Это позволило не оставить грубое нарушение Правил дорожного движения незамеченным и привлечь автомобилиста к ответственности, - говорится в сообщении.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14