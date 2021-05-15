«Была очень напугана, плакала»: в Приморье отец оставил четырехлетнюю дочь одну в машине

Фото: скриншот из видео, пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

В Приморье сотрудники Госавтоинспекции помогли вернуть 4-летнего ребенка родителям. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Все случилось в Уссурийске. Вечером дорогу в районе перекрестка улиц Воровского-Раковская патрулировали сотрудники ДПС. Их внимание привлекло большое скопление автомобилей. Чуть позже выяснилось, что причиной затора стала маленькая девочка четырех лет. Ребенок находился на руках у мужчины, который-то и рассказал сотрудникам, что девочку он заметил на проезжей части. Малышка была очень напугана, плакала и звала родителей.

Полицейские усадили ребенка в служебный автомобиль. Уже там девочка рассказала, что потерялась. Тогда сотрудники сообщили о случившемся в отделение, а после – передали девочку инспекторам по делам несовершеннолетних. Чуть позже объявились и родители ребенка, заявившие о пропаже дочери.

Выяснилось, что малышку отец оставил в машине и вместе со старшим ребенком отправился по делам. Девочка, когда взрослые ушли, вылезла из машины и оказалась на проезжей части.

За ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних в отношении 40-летнего отца девочки полицейские составили протокол об административном правонарушении. Для принятия решения материалы направлены на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Неравнодушного автомобилиста, который вовремя заметил ребенка на проезжей части и уберег от трагедии, полиция поблагодарила.

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