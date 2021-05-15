В Находке задержали подозреваемого в убийстве мужчины

Фото: скриншот из видео, instagram.com/gorod_nhk.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении убийства в Находке. Казалось бы пустяковый конфликт перерос в уголовное дело. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

Напомним, инцидент произошел еще в среду, 12 мая, возле дома по улице 25 Октября в городе Находка. Мужчина ошибочно попытался открыть дверь чужого автомобиля. Потерпевший стал нападать на оппонента и ударил его кулаком по лицу. Тогда подозреваемый решил убежать, но в какой-то момент передумал, достал нож и нанес своему обидчику смертельные раны в область живот и грудной клетки.

На место ЧП приехала следственно-оперативная группа и следователи СК, а также полицейские. После осмотра места специалисты стали опрашивать свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые и помогли выйти на след подозреваемого. Благодаря видео удалось установить личности водителя и пассажиров авто, скрывшегося с места преступления.

Вскоре после этого по подозрению в совершении убийства сотрудники задержали 55-летнего мужчину. В настоящее время с участием подозреваемого проведена проверка показаний на месте, где он подробно рассказал о событиях и своих действиях. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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