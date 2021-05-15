«Пункт приема детских страхов» открылся в Приморье

Фото: пресс-служба правительства Приморского края.

В отделении «Семь-Я» социально-реабилитационного центра «Парус надежды» в Приморском крае открылся «Пункт приема детских страхов». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Что это значит – в материале «Комсомольской правды».

Каждый год 17 мая отмечается Международный день детского «телефона доверия» 8-800-20-00-122. Именно поэтому в СРЦ «Парус надежды» и стартовала акция с таким необычным названием. Главный посыл звучит так: «Меняем страхи на улыбки».

- Дети рисовали свои «страхи», отдавали их психологу и взамен получали квитанцию о том, что «страх утилизирован». Приятный бонус – брендированный брелок с «телефоном доверия», - рассказала заведующая отделением Яна Свистунова.

Сотрудники центра встретились с семьями, которые находятся на социальном сопровождении специалистов, и еще раз напомнили взрослым и детям, что о том, для чего нужен бесплатный телефон доверия и как это работает. К слову, все обращения на горячую линию анонимны, конфиденциальны и доступны. Эти принципы не меняются уже много лет.

Как говорят сами специалисты, экстренная помощь психологов по телефону – одна из самых эффективных мер поддержки в кризисной ситуации.

- Операторам под силу наладить контакт с человеком независимо от его возраста и статуса. Безусловно, все это повышает степень доверия к телефонной консультации, - говорят в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

Все операторы, находящиеся на связи с детьми, имеют базовое психологическое образование и прошли дополнительную специальную подготовку по профилю. Только с начала 2021 года на линию уже поступили несколько тысяч звонков от детей и взрослых. Самыми, кстати, актуальными проблемами нынешних подростков стали недопонимания с друзьями, неразделенная любовь, боязнь одиночества и даже зависимость от алкоголя или наркотиков. Чаще всего на другом конце провода интересуются, как противостоять буллингу, особенно в социальных сетях.

С особым вниманием специалисты относятся к тревожным сообщениям о подростках, намеренных под влиянием тех или иных причин уйти из жизни. Психологи тщательно работают по каждому такому звонку, делают все возможное, чтобы уберечь отчаявшегося ребенка от страшного шага.

Взрослые же спрашиваю о том, как наладить отношения со своим чадом, преодолеть кризисные ситуации в семье, или же сообщают о случаях жестокого обращения с детьми.

В Приморском крае выделена отдельная линия приема информации по жестокому обращению в семье – 8 (423) 2-902-011. С начала года «Социальный патруль» совершил 26 выездов в проблемные семьи. Семь из них – в экстренном порядке.

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