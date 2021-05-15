На трассе в Приморье лоб в лоб столкнулись спорткар и джип

Фото: instagram.com/nakhodka_virtual.

Серьезная авария произошла в одном из городов Приморья. На дороге столкнулись два автомобиля совершенно разных весовых категорий. Информация об этом появилась в популярном автомобильном паблике края.

Инцидент случился в субботу, в городе Находка, в районе МЖК. Там на дороге столкнулись лоб в лоб два автомобиля – спортивная Mazda и джип марки Toyota Surf. Удар был такой силы, что передняя часть спорткара моментально превратилась в груду железа.

Фото: instagram.com/nakhodka_virtual.

По непонятным пока причинам водитель легковушки оказался на полосе, предназначенной для встречного движения. Там то и произошла авария. На месте ДТП сейчас работают сотрудники полиции и бригада медиков. О пострадавших пока что не сообщается.

Разбираться во всех обстоятельствах теперь предстоит сотрудникам ГИБДД.

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