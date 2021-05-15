«Решили подраться с автомобилями»: два парня из Владивостока испортили чужое имущество

Фото: instagram.com/dps_vl.

Очень странный и неприятный инцидент произошел на одной из улиц Владивостока. Двое мужчин решили испортить чужое имущество. Для чего – неизвестно. Вот только парни не учли тот факт, что неподалеку могут находиться камеры, а парни после ночной прогулки будут героями видеоролика.

Все случилось в районе улицы 3-я Строительная во Владивостоке. На подъезде к дому здесь, как и во многих дворах, припаркованы автомобили. Машины никому не мешают, не создают никаких препятствий для движения пешеходов, но, тем не менее, нашлись все же лица, которых расположение авто не устроило.

Двое молодых людей, один из которых, судя по всему, был не трезв, решили «подраться» с транспортными средствами. Как пишет один из владельцев авто, под раздачу попали две машины – его и соседей по дому. Силы злоумышленники не жалели – на кузове у обеих машин остались вмятины.

Все прои сходящее попало на камеру наружного видеонаблюдения. Один из друзей попытался удержать своего товарища, но у него ничего не вышло. Агрессивный парень буквально набрасывался на машины. Когда парни оказались уже совсем близко к камере видеонаблюдения, он напрыгнул на очередной автомобиль и ударил ногой в дверь.

Видеозапись незамедлительно попала в социальные сети.

- Может кто узнает нелюдей, - пишет владелец одного из пострадавших авто.

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