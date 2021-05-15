«Тапочки сгорели»: на трассе в Приморье дотла выгорел автомобиль

Фото: instagram.com/dpskontrol_125rus.

Серьезная авария произошла на трассе в Приморье. Легковой автомобиль вылетел в кювет с дороги и загорелся. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Инцидент случился на трассе Владивосток – Уссурийск. Автомобиль марки Toyota Verossa двигался по дороге, когда на пути у него появился эвакуатор. По предварительной информации, габаритный авто задел легковушку своим бортом. Водитель авто удержать на трассе после удара уже не смог.

«Веросса» вылетела с дороги и приземлилась прямо в кювет, где загорелась. Парень, водитель машины, выбраться из покореженного авто успел.

- Только тапочки сгорели, - сетует владелец авто.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели, которые и потушили то, что осталось от автомобиля. Теперь в социальных сетях ищут очевидцев случившегося для восстановления полной картины событий.

- Ищем очевидцев или запись с регистратора ДТП на Уссурийской объездной. 89024864017, - гласит объявление в социальных сетях.

Ищем очевидцев или запись с регистратора дтп на Уссурийской объездной. 89024864017

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