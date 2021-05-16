Плюс 25: воскресный выходной не порадует приморцев солнцем, но принесет в регион тепло

Во Владивостоке сегодня тепло. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В воскресенье, 16 мая, Приморский край окажется во власти тыловой части циклона. Синоптики прогнозируют дожди в некоторых районах региона и сильный ветер. При этом столбики термометров, по мнению метеорологов, могут достигать сегодня до 25 градусов тепла. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице сегодня тепло – воздух прогреется до 21 градуса со знаком плюс. Осадков здесь не ожидается, ветер северо-западный, западный умеренный.

В Уссурийске на небе переменная облачность, но также без осадков. Ветер возьмет направление с запада, а воздух прогреется до 23 градусов тепла.

В Находке тоже осадков не ожидается, но будет чуть холоднее – до 20 градусов со знаком плюс. Ветер западный умеренный.

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