Сразу шесть машин столкнулись на объездной трассе во Владивостоке

Фото: instagram.com/dps_vl.

Сезон туманов во Владивостоке традиционно начался с аварий на объездной трассе Седанка – Патрокл. В субботу там столкнулись не меньше шести машин сразу. Подробнее – в материале «Комсомольской правды».

Инцидент произошел 15 мая перед съездом на Дальхимпром. Автомобили двигались по объездной дороге в сторону Патрокла. Движение водителям осложнял густой туман. В какой-то момент рулевой авто марки Toyota Axio резко затормозил, а ехавший за ним водитель Toyota Aqua к такому маневру, видимо, был не готов. За ним в этот момент уже двигался маленький Daihatsu Terios, который и влетел в легковушку. Далее к ним присоединилась иномарка Honda Accord – водитель хотел перестроиться и столкнулся с грузовиком. Последний в свою очередь просто отлетел в леера. Завершил композицию Toyota Crown, который врезался в Accord.

Фото: instagram.com/dps_vl.

По предварительной информации, никто не пострадал, чего не скажешь о транспортных средства. Удары разной степени тяжести покорежили некоторые автомобили до неузнаваемости. Самостоятельно покинуть место аварии удалось не каждому автомобилисту.

В случившемся теперь предстоит разбираться сотрудникам ГИБДД.

Фото: instagram.com/dps_vl.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14