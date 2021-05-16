Потерял сознание и влетел в автобусную остановку. В Приморье произошло серьезное ДТП

Фото: instagram.com/mark2_che.

Серьезная авария произошла в одном из городов Приморского края. Водитель джипа протаранил лавочку, стоящую на автобусной остановке. Фотографии с места происшествия уже облетели социальные сети.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 15 мая, в Уссурийске. Плотный машин двигался в районе переулка 6-й километр, когда один из автомобилей буквально вылетел с трассы и протаранил автобусную остановку. К счастью, в момент аварии людей на лавочке и возле нее не оказалось.

Чуть позже выяснилось, что за рулем красного джипа находился мужчина, который во время езды потеря сознание. Естественно, после того, как водитель отключился, автомобиль потерял управление и буквально насадился на стоявшую на остановке общественного транспорта лавочку.

Между тем, фотографии с места варии моментально просочились в социальные сети. Комментаторы смело предположили, что автомобилист «обхитрил» сам себя. Со стороны пользователям Инстаграм показалось, что мужчина пожелал объехать затор, образовавшийся на трассе, и вот к чему это привело. Язвительные комментарии прекратились только тогда, когда под постом появились слова в защиту человека и полное разъяснение ситуации.

По предварительной информации, никто не пострадал, сам водитель тоже жив. В обстоятельствах ДТП теперь предстоит разбираться сотрудникам ГАИ.

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